Tahran, Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasında Filistin halkına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist Rejimin son haftalarda Nablus ve Cenin'de işlediği cinayetlerin devamında yapılan bu tür eylemleri rejimin devlet terörizminin açık bir örneği olarak değerlendirdi.

Kenani ayrıca Siyonist apartheid rejiminin terör makinesine karşı uluslararası toplumu kararlı, etkili ve caydırıcı bir tepkiye çağırdı.

Knani, "Sahte Siyonist rejimin aşırı ve canice davranışı ve bu rejimin herhangi bir taahhüt ve anlaşmaya bağlı kalmaması, Filistin halkı ve direniş gruplarının önündeki tek seçeneğin Siyonist işgalcilere ve saldırgan eylemlerine karşı meşru direniş olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.