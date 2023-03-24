Çin'den Suriye ve Suudi Arabistan'ın büyükelçiliklerinin yeniden açılmasına destek

Mao Ning, bugün düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Arap ailesine dönmesinin Arap ülkelerinin dayanışmasının ve kalkınmasının gerçekleştirilmesine yararlı olduğunu belirtti.

Mao, “Şunu tekrar vurgulamak istiyorum ki, Çin, Arap ülkelerinin dayanışmayı ve iş birliğini pekiştirmesini, stratejik özerkliği güçlendirmesini ve bölge barışı, istikrarı ve kalkınmasını birlikte hızlandırmasını kararlılıkla destekliyor.”dedi.

Edinilen bilgiye göre, iki ülkenin büyükelçiliklerinin nisan ayında yeniden açılması bekleniyor.

Kaynak: CRI Türkçe