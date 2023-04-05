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5 Nis 2023 10:21

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran’ı görüştü

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran’ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştüğü açıklandı. 

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başta Ukrayna olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İngiliz, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştüğü açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldiğini açıkladı.

Vedant Patel, görüşmede İran, Ukrayna ve Hint-Pasifik bölgesindeki durumun ele alındığını kaydetti.
 

News Code 1908469

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