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6 Nis 2023 13:47

Çin'den "Filistin" açıklaması

Çin'den "Filistin" açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, son zamanlarda Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasından derin endişe duyduklarını açıkladı.

CRI Türkçe'de yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, son zamanlarda Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasından derin endişe duyduklarını ve ilgili tarafları özellikle İsrail’i sakin ve temkinli davranmaya ve çelişkileri artırabilen eylem ve söylemleri derhal durdurmaya çağırdıklarını kaydetti.

Siyonist İsrail güçleri dün Mescid-i Aksa Camii’ne girerek namaz kılan Filistinli vatandaşları kovmaya çalıştı. Olayda yüzlerce Filistinli tutuklandı, onlarca kişi yaralandı. 

News Code 1908496

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