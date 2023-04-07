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7 Nis 2023 13:07

İran ve Fransa dışişleri bakanları Çin'de bir araya geldi

İran ve Fransa dışişleri bakanları Çin'de bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Söz konusu görüşmede bazı konsolosluk konuları da gündeme getirildi.

Taraflar, karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğun sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladılar.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ilk kez yüz yüze görüşmek için Pekin'e gitmişti.

News Code 1908509

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