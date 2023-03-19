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19 Mar 2023 08:37

Gazze'den Siyonist yerleşimlere roket fırlatıldı

Gazze'den Siyonist yerleşimlere roket fırlatıldı

Arap medyası, Gazze yakınındaki Siyonist yerleşim birimlerine roket fırlatıldığını bildirdi.

Arap medyası, Gazze yakınındaki Siyonist yerleşim birimlerine roket fırlatıldığını bildirdi.

Bu haberi doğrulayan Siyonist Rejim güçleri sözcüsü, Gazze Şeridi'nin doğusundaki "Nahil Ovz" kasabasında siren seslerinin yükseldiğini duyurdu.

News Code 1908248

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