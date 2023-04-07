TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'e sert tepki

Her ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığını kaydeden Şentop, İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetlediğini belirtti.

Türk medyasına göre Şentop mesajında, "İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan, adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir" ifadesine yer verdi.

İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.