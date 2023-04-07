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7 Nis 2023 09:25

Siyonist İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı

Siyonist İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı

İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.

Siyonsit işgal rejimine ait savaş uçakları, Filistinli direniş gruplarına ait bazı askeri noktaları hedef aldı.

Arap medyasına göre, kentin doğusundaki bir askeri nokta birkaç füzeyle hedef alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu.

Öte yandan Filistinli direniş grupları da Gazze Şeridi üzerinde uçaklara karadan havaya füzeler atarak karşılık vermeye devam ediyor.

Filistin direniş grupları, siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırısına güçlü bir şekilde cevap vereceklerini duyurdu.

Filistinli gruplar, Gazze'ye yakın olan siyonist yerleşim birimlerinin bir dizi roketlerle hedef alındığını bildirdi.

News Code 1908502

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