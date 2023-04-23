Putin gelecek hafta Erdoğan’la video-konferans gerçekleştirecek

Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek haftaki programına ilişkin Telegram üstünden yaptığı açıklamada, Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video-konferans görüşmesinde bir araya geleceğini kaydetti.

Böylelikle Putin’in söz konusu törende yer alacağı Rusya tarafından da doğrulanmış oldu.

Putin’in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferi yapılacağı törene video-konferans yöntemiyle katılacağını Erdoğan daha önce duyurmuştu. Söz konusu tören 27 Nisan’da gerçekleşecek. Nükleer yakıt transferi yapılmasıyla Akkuyu, teknik olarak çalışır hâle gelecek.

Kaynak: Sputnik