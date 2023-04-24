İran: Düşmana ait 2 casus uçağı hacklendi

İran Savunma Bakanlığına bağlı Elektronik Endüstrileri Örgütü Başkanı Tuğamiral Amir Rastegari, bu örgütün elektronik harp alanında büyük başarılar elde ettiğini belirtti.
Tuğamiral Rastegari, geçenlerde ülkenin hava sahası yakınında keşif uçuşu yapan iki casus uçağının hacklendiğini duyurdu.
Düşmana ait casus uçaklarının İran yapımı sistemlerle hacklendiğini aktaran Tuğamiral Rastegari, İran’ın elektronik harp sistemleriyle ülke hava sahasını koruduğunu da sözlerine ekledi.
Son günlerde İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Hürmüz Boğazı'nda ülkenin kara sularına giren ABD'ye ait bir nükleer denizaltının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurmuştu.
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