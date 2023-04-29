Avrasya ülkeleri ve İran arasındaki ticaret hacmi arttı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Gürmrük İşbirliği Bakanı İldar Alişerov, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Avrasya ülkelerinin eski ve geleneksel bir ortağı olduğunu söyledi.

İran ile Avrasya ülkeleri arasındaki gümrük ilişkilerinin her geçen gün arttığını belirten İldar Alişerov, iki taraf arasındaki ticaret hacminin son yılda iki kat arttığını söyledi.

Alişerov, Avrasya ülkeleri ve İran arasındaki ticaret hacminin hayata geçirilen anlaşmalar sonucu arttığını belirterek, "Şu anda İran ile AEB'e üye ülkeler arasında üç yıllık geçici anlaşmalar var, bunlar sınırsız hale getirilebilir." diye konuştu.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir.

İran ile AEB arasında 27 Ekim 2019 tarihinde Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) devreye girmişti.