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1 May 2023 17:33

Yunanistan Başbakanı: Türkiye büyük bir stratejik karar almalı

Yunanistan Başbakanı: Türkiye büyük bir stratejik karar almalı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bence Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı" dedi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 8'inci Delfi Ekonomik Forumunda Türkiye'yi eleştirdi.

Forumda, Financial Times'ın yönetici editörü Peter Spiegel, Erdoğan ve Miçotakis’in ülkelerindeki seçimleri kazanmaları halinde, iki ülke ilişkilerinin seyrini sordu.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan ve Batı'ya ilişkin tavrının değişmesi gerektiğini savundu. Seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar alması gerektiğini ileri sürdü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ayrıca, değişim beklentisini dile getirdi.

Miçotakis, Mavi Vatan ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını da eleştirdi.  

News Code 1909015

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