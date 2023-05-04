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4 May 2023 12:53

Eski sömürgeler: Çaldıklarınızı iade edin, hemen özür dileyin

Eski sömürgeler: Çaldıklarınızı iade edin, hemen özür dileyin

Eski İngiliz sömürgelerinden yerli liderler, Kral Charles'ı Kraliyet tarafından yapılan 'yüzyıllardır süren ırkçılık' ile 'soykırım mirası' için bir an önce özür dilemeye çağırdı.

İngiltere'de Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni öncesi, 12 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinden yerel temsilciler, Charles'a sömürge dönemiyle ilgili bir mektup iletti.

Avustralya, Karayipler, Kanada, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'den yerel liderlerin imzaladığı mektupta, mali tazminat ve çalınan kültür hazinelerinin iadesi istendi.

Grup, halklarının "yüzyıllardır süren ırkçılık, baskı, sömürgecilik ve kölelikten kurtulmasına" yardımcı olmak için bir araya geldiklerini bildirdi.

Mektup ile Kraliyet'ten resmi özür talebinde bulunuldu.

Kral Charles, yerli liderlerle ilişki kurma çabalarını son yıllarda artırdığı biliniyor.

Kaynak: TRT

News Code 1909076

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