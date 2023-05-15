İran'ın güneydoğusunda çatışma: 1 şehit

İran medyasına göre, Sistan ve Belucistan eyaletinin Haş ilçesinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.
Olaya dair basın mensuplarına açıklamada bulunan Haş Kenti Emniyet Müdürü Albay Habib Razdar, çatışma sırasında istihbarat polisi Yaser Abduli’nin şehit düştüğünü duyurdu.
Öte yandan Sistan ve Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü General Dustali Celiliyan, İranşehir ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik icra edilen operasyonda iki kaçakçının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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