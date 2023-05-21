Sınırlarda olası herhangi bir eylem, İran'ın sert yanıtıyla karşılaşacak

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, geçtiğimiz yılda ülkenin güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının terörist gruplara ve casusluk ağlarına vurduğu darbelere değinerek, "Bu darbeler, düşmanın İran'ın güvenlik alanında caydırıcılık koşulları yaratabildiğini kabul etmesine neden oldu." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Batı sınırlarından ülkeye giren Siyonist rejime bağlı bir terör örgütünün gözaltına alınmasına atıfta bulunan Hatib, "Yeni Irak hükümetinin işbirliği ve verilen garantilerle batı sınırlarında güvenliğin sağlanmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Hatib, "İran'ı güvensiz hale getirmek için sınırlarda olası herhangi bir eylem, İran silahlı kuvvetleri ve güvenlik teşkilatlarının kararlı bir yanıtıyla karşılanacaktır" ifadelerinde bulundu.

Hatib, Siyonist rejimin geçen yıl ciddi ve karşılıklı saldırılarla karşı karşıya kaldığı için önceki yıllara göre ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.