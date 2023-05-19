Tahran-İslamabad ilişkilerinde yeni bir dönem başladı

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, dün açılışı resmi törenle yapılan Mand-Pişin sınır pazarı hakkında, “Bu, sınır bölgesinde yaşayan insanların sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve bölge halkına iş imkankarı yaratılması açısından önemli bir gelişmedir.” dedi.

100 megavatlık bir sınır ötesi elektrik iletim hattının açılışına katılan Pakistan Dışişleri Bakanı, bu projenin hizmete açılmasıyla birlikte Tahran-İslamabad ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katıldığı törenle iki ülke arasındaki elektrik iletim hattı projesi ile sınır pazarı dün açıldı.