ABD'de yapılan ara seçimlerde New Jersey eyaletinin 12. Kongre bölgesinde seçim sonuçları belli oldu.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları açıklandı.

Buna göre Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi geçen Adam Hamawy, eyaletin 12. bölgesinde koltuğu kazandı.

Eyalet tarihinde bir ilk

Filistinlilere desteğini açıkça ifade eden Hamawy, görevine başlamasıyla New Jersey'nin ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

Mısır kökenli 56 yaşındaki Hamawy, Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) organizasyonunda Nisan 2024'te Gazze'ye gönüllü doktor olarak gitmişti.

Sağlık sistemi ve ateşkes çağrısı

İlk kez aday olan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açıkça eleştiren Hamawy; herkes için sağlık sigortası, İsrail'e yönelik ABD askeri yardımının sona erdirilmesi hedefleriyle kampanya yürüttü.

Kaynak: Yeni Şafak