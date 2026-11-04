İran’ın eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezerpaş, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş politikalarını eleştirerek, bu politikaların ekonomik ve siyasi sonuçlarının ABD’de hissedildiğini belirtti.

Bezerpaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump savaş ateşini Hürmüz’e kadar taşıdı ancak dumanı ABD’deki benzin istasyonlarından yükseldi ve sandıkta kendi karşısına çıktı.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’ın önündeki faturanın enerji şoku, hayat pahalılığı, halkın savaştan yorulması ve Trump’ın siyasi yenilgisi olduğunu belirten Bezerpaş, savaş yanlısı politikaların bedelinin siyasi blöflerle ve hegemonya hayalleriyle ödenemeyeceğini vurguladı.