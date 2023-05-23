İran’dan Almanya’nın insan hakları iddiasına tepki 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medyas hesabı Twitter üzerinden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un İran'daki insan hakları durumu hakkındaki iddiasına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Alman dışişleri bakanının İran halkının Alman menşeli kimyasal silahlar hakkındaki görüşlerinden haberdar olmaması pek mümkün değil. Saddam rejimini kimyasal silahlarla donatıp binlerce İran vatandaşının şehit edilmesinden ve zehirlenmesinden sorumlu olan bir hükümetin dışişleri bakanı, İranlıların insan hakları hakkında konuşma hakkını kendine nasıl tanır?!”

Saddam rejimi, İran'a karşı empoze edilen 8 yıllık savaşta yoğun bir şekilde kimyasal silahlar kullandı; Almanya gibi ülkeler tarafından Saddam rejimine sağlanan kimyasal silahlardan etkilenen 13 bin İran vatandaşı şehit oldu, 100 binden fazla kişi de yaralandı.