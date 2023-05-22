İran’dan G7 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesine tepki

G7 Liderler Zirvesi'nin İran hakkındaki asılsız iddialarını kınayan Kenani, İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik asılsız suçlamaları reddederek, “Defaatle vurguladığımız gibi, İran'ın nükleer faaliyetleri barışçıl amaçlıdır ve nükleer silah İran’ın savunma doktrininde yeri yoktur. Bu nedenle, nükleer silaha sahip G7’ye üye ülkelerin seçici açıklamalarını ve asılsız iddialarını şiddetle reddediyoruz.” dedi.

“G7 liderlerinin tüm ülkelerden BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararını uygulanmasını talep etmesi çok gariptir.” diyen Kenani, bu çağrıyı G7’nin çelişkili politikalarının bir işareti olarak değerlendirdi.

Kenani, “Söz konusu kararın asıl ihlalcisi ve İran halkına karşı yasadışı olarak azami yaptırım uygulayanlar kendileridir.” ifadesini kullandı.

2015 tarihli nükleer anlaşmayı “diplomatik başarı” olarak nitelendiren Kenani, “Ne yazık ki ABD’nin illegal bir şekilde anlaşmadan çekilmesi ve ardından Avrupalı tarafların eylemsizliği ile anlaşma ciddi şekilde zarar gördü.” değerlendirmesinde bulundu.

Kenani, sözlerine şöyle devam etti:

“Uluslararası taahhütlerine her zaman bağlı kalan İran, NPT ve nükleer koruma önlemleri anlaşması çerçevesinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yapıcı işbirliğini sürdürmeye kararlıdır. Diğer ülkelerden bu uluslararası kuruma siyasi baskı yapmaktan ve İran ile Ajans arasındaki teknik işbirliğine müdahale etmekten kaçınmalarını bekliyoruz.”

Sözcü Kenani, insan hakları meselesini İran'a karşı siyasi araç olarak kullanan G7 liderlerinin tutumunu da şiddetle kınadı.

İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) gönderdiği iddialarını bir kez daha reddeden Kenani, “Birçok kez ifade ettiğimiz gibi İran, Ukrayna krizinde Rusya'ya hiçbir zaman İHA sağlamadı ve bu krizin barışçıl çözümünde ısrar etmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Nasır Kenani, Fars Körfezi'ndeki deniz güvenliğinin İran’ın devam eden çabalarına bağlı olduğunu ifade ederek, G7 üyelerinden bölgedeki müdahaleci ve yıkıcı faaliyetlerine son vermesini istedi.