İran'dan Siyonist Rejim'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist bakanın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Kenani "Bu tür eylemlerin Siyonist apartheid rejiminin Filistin halkına ve bu toprakların dini ve İslami kutsallarına karşı işlediği suçlarının bir başka yüzüdür ve İslam dünyası ile uluslararası toplumun etkili bir yanıt vermesi gerekiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında "Kudüs Şerif, Filistin'in ebedi başkentidir ve bu öyle kalacaktır" ifadesini kullandı.