İran Seravan'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani 6 sınır muhafızının şehit olmasına neden olan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesindeki terör saldırısını kınadı.

Kenani bu korkakça terör eylemin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in başkanlığındaki üst düzey bir heyetin İran-Pakistan enerji nakil hattı projesi törenine katılmasının ardından gerçekleşmesinin iki ülkenin çıkarlarını hedef aldığını gösterdiği söyledi.

Sözcüsü Kenani "İran, Pakistan hükümetinin iki ülke arasında terörle mücadele konusunda imzalanan anlaşmaları bir an önce uygulamasını ve ortak sınırların güvenliğini sağlanması için çaba göstermesini beklemektedir" dedi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletindeki Seravan sınır bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonucu 6 sınır muhafızı şehit oldu.

Bir sınır muhafızının da yaralandığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı.