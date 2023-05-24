Resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Endonezya'ya giden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo tarafından başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda törenle karşılandı.

Ardından Reisi ile Widodo, bir araya gelirken iki ülkenin üst düzey heyetleri de görüşmelerde bulundu. İki ülke arasındaki görüşmelerde, ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmelerin sonrasında Reisi ve Widodo'nun huzurunda düzenlenen törenle iki ülke arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmalar, tercihli ticaret, vizelerin kaldırılması, kültürel etkileşim, farmasötik ürünler, bilim ve teknoloji ile petrol ve gaz alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Ortak basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülkenin ticari ilişkilerinde ulusal para birimlerini kullanma kararı aldıklarını açıkladı.

ABD'den İran-Endonezya ticaret anlaşmasına ilk yorum

ABD’den İran ile Endonezya'nın ticarette ulusal para birimlerini kullanma kararı almasına ilk yorum geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Onların [Endonezya'ya] yaptıkları gezi hakkında özel bir fikrim yok. Sadece İran'a karşı yaptırımları titizlikle uygulamaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Miller, "Yaptırımları ihlal edenlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz. Bunu birçok kez yaptık. Çeşitli ülkelerle düzenli olarak iletişim kuruyoruz ve onları İran yaptırımlarını ihlal edecek adımlar atmamaları konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD'nin eski Başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.