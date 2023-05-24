Reisi’nin Endonezya’daki temasları sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam ediyor.

Reisi ile ASEAN Genel Sekreteri arasında görüşme

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Endonezya ziyareti kapsamında bugün Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, bölgesel örgütlerin ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki rolünün önemine değinerek, İran ve ASEAN arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ASEAN Genel Sekreteri de İran’ın bölgedeki etkili rolü ve konumunun önemine işaret ederek, bu birliğin İran’la ilişkilerini genişletme planları hakkında bir rapor sundu.

Reisi, Endonezya'nın İslami teşkilatlarının başkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Endonezya ziyareti kapsamında Jakarta'daki Estiklal Camii'nde Nehdatü'l-Ulema, Muhammediye Cemaati ve Ulema Meclisi da dahil olmak üzere Endonezya'nın İslami teşkilatlarının başkanları ile bir araya geldi.

Reisi bu ziyaret kapsamında ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ile görüşmüştü.

Ziyaret sırasında İran ile Endonezya arasında tercihli ticaret, vize iptali, kültürel değişim, farmasötik ürünlerin üretimine ilişkin denetim işbirliği, bilim ve teknoloji, petrol ve gaz alanında mutabakat zaptı imzalandı.