Reisi, Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkanı ile görütşü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi ziyaret için bulunduğu Cakarta'da Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Endonezya'yı Güneydoğu Asya'da ayrıcalıklı bir yere sahip önemli bir ülke olarak değerlendirerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi İslam dünyasının ve Müslümanların çıkarınadır." dedi.

Emperyalizmin İran'a karşı tehdit oluşturmak ve yaptırımlar uygulamak için aldığı önlemlere değinen Reisi, "İslam'a güvenen ve bağımsızlığa inanan büyük İran milleti, bu baskılara boyun eğmedi ve tam tersine bu tehditleri fırsata çevirdi. Çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemeler, İran milletinin başarısının kanıtıdır." ifadelerinde bulundu.

Reisi, "İran'ın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesi, ülkeyi uzay ve nükleer bilimler gibi ileri bilimlere sahip ülkeler arasına yerleştirmiştir." ifadesini kullandı.

İran'ın tıp ve eczacılık alanında kaydettiği ilerlemelere atıfta bulunan Reisi, "Bugün İranlı bilim adamları tarafından yapılan uzaktan kumandalı cerrah robotu Endonezya'da görücüye çıktı." dedi.

Reisi, yeni dünya düzeni oluştuğunu ve tek taraflılık döneminin sona erdiğini belirterek, "Bu değişikliklerle dünyada yeni güçler oluşur. Bu da gelişmekte olan ülkelerin yararınadır. Buna dayanarak, Filistin'in mazlum halkı, Yemen ve Myanmar'ın haklarına çok yakın olduğunu düşünüyoruz" diye kaydetti.

Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo da iki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, Tahran ile Cakarta arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini İslam dünyasının yararına olarak değerlendirdi.

Filistin halkına yönelik şiddetin artmasından endişe duyduğunu dile getiren Bambang Soesatyo, onların kendi kaderlerini belirleme haklarını vurguladı.