Reisi'den Endonezya'ya önemli ziyaret

İbrahim Reisi'nin Endonezya ziyaretiyle birlikte iki ülke arasında devlet başkanlığı düzeyindeki bir ziyaret 17 yıl sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya’da mevkidaşı Joko Widodo tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından iki ülke liderleri, barış ve dostluk adına Endonezya cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesinde fidan dikti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Reisi, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştidi.

İran ile Endonezya arasında 11 işbirliği anlaşması

İkili ve heyetler arası görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Endonezyalı mevkidaşı Widodo huzurunda İran ve Endonezya Dışişleri Bakanları, tercihli ticaret anlaşması, vizelerin kaldırılması, kültür alışverişi programları, eczacılık ürünlerinin üretiminin denetlenmesinde iş birliği, bilim, teknoloji ve inovasyon lanlarında iş birliği ve petrol ve gaz sektörlerinde ikili iş birliği konularında mutabakat zaptı imzalandı.

İran ile Endonezya ticarette ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı

İmza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Endonezya ziyaretinin ikili ilişkilerin genişletilmesi yönünde büyük adımlar atılmasına vesile olmasını umduğunu dile getirdi.

İran ve Endonezya arasında 70 yıllık diplomatik ilişkiler söz konusu olduğunu kaydeden Reisi, “Bu süreçte iki ülke çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve bölgesel konularda her zaman iyi işbirliği yapmıştır.” dedi.

Reisi, Endonezya ile karşılıklı ticarette hedef 20 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, İran ve Endonezya'nın ikili ticarette ulusal para birimlerini kullanma kararı aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Bugün iki ülke yetkililerinin çeşitli alanlarda işbirliği için çok sayıda anlaşmaya imza atması, karşılıklı ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Endonezya'nın Filistin davası ve Afganistan dahil olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak görüşe sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalin büyük yıkıma yol açtığını belirten Reisi, ABD’nin askeri varlığının insanların katledilmesi ve 35 bin çocuğun engelli kalmasından başka bir sonuç vermesiğini söyledi.

İbrahim Reisi ayrıca, İran ve Endonezya'nın bölgesel ve uluslararası meselelerde tek taraflılıkla mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

İran ile Endonezya ticari ilişkileri güçlendiriyor

Reisi, Endonezya ziyareti öncesinde gazetecilere, bu ülkeyle ikili ilişkileri güçlendirmek ve çeşitli alanlarda anlaşmalara varmak istediklerini belirtmişti.

Endonezya Ticaret Bakanlığı verilerine göre İran ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 257 milyon dolar olara kaydedilmişti.