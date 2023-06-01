  1. Ekonomi
1 Haz 2023 13:43

İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan 6.7 milyar dolar özel çekme hakkı var

İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan 6.7 milyar dolar özel çekme hakkı var

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin, İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan 6.7 milyar dolar özel çekme hakkı olduğunu duyurdu.

Uluslararası Para Fonu yetkilileri ile görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a giden İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin, "Şu anda İran mevcut ekonomik duruma yardımcı olmak için hızlı bir şekilde kullanılabilecek 4,8 milyar SDR özel çekme hakkına (6,7 milyar dolara eşdeğer) sahiptir." dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun, küresel ekonominin durgunlukla karşı karşıya kaldığı zamanlarda üyelerine yardımcı olmak amacıyla, özel çekme hakları (SDR Tahsisi) oluşturuğunu belireten Farzin, "Bu kapsamda İran'ın hesabında 2021 yılına kadar 1,4 milyar özel çekme hakkı vardı. 2021'in son aylarında, koronavirüsün neden olduğu ekonomik durgunlukla başa çıkmak için bir fon planı şeklinde önceki bakiyeye 3,4 milyar SDR  eklendi. Dolayısıyla şu anda İran'ın 4,8 milyar  (6,7 milyar dolara eşdeğer) özel çekme hakkı var." ifadesini kullandı.

News Code 1909633

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