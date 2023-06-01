İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan 6.7 milyar dolar özel çekme hakkı var

Uluslararası Para Fonu yetkilileri ile görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a giden İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin, "Şu anda İran mevcut ekonomik duruma yardımcı olmak için hızlı bir şekilde kullanılabilecek 4,8 milyar SDR özel çekme hakkına (6,7 milyar dolara eşdeğer) sahiptir." dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun, küresel ekonominin durgunlukla karşı karşıya kaldığı zamanlarda üyelerine yardımcı olmak amacıyla, özel çekme hakları (SDR Tahsisi) oluşturuğunu belireten Farzin, "Bu kapsamda İran'ın hesabında 2021 yılına kadar 1,4 milyar özel çekme hakkı vardı. 2021'in son aylarında, koronavirüsün neden olduğu ekonomik durgunlukla başa çıkmak için bir fon planı şeklinde önceki bakiyeye 3,4 milyar SDR eklendi. Dolayısıyla şu anda İran'ın 4,8 milyar (6,7 milyar dolara eşdeğer) özel çekme hakkı var." ifadesini kullandı.