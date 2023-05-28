İran ile Suriye ulaşım alanında işbirliğini geliştirecek

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Efendizade, Kalkınma Yolu Konferansı’na katılmak üzere gittiği Bağdat’ta Suriye Ulaştırma Bakanı Zuhair Hazim ile görüştü.

Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Dün yapılan görüşmede, Suriye-İran ortak komitesi çalışmaları kapsamında iki ülke arasında imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptılarının hayata geçirilmesi ve mutabık kalınan çalışmaların geliştirilmesi ele alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Irak'a komşu ülkeler ile Fars Körfezi’ne kıyısı olan bazı ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla "Kalkınma Yolu" konferansı düzenlendi.

