İran: Kalkınma Yolu Projesi bölge için büyük fırsat

Irak medyasına göre; Kalkınma Yolu Konferansı İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman'dan gelen temsilcilerin katılımıyla bugün Bağdat’ta başladı.

Konferans sırasında basın mensuplarına konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehryar Efendizade, ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin yük taşımacılığı açısından bölge için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Efendizade, “Demiryolunun rolü çok önemli ve Irak'taki yeni proje, yük taşımacılığında özel bir rol oynayacak.” dedi.

Irak ile İran arasında inşa süreci başlatılan Şelemçe-Basra demiryolu hattını “dev bir proje” olarak nitelendiren Efendizade, bu projenin devamının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

Efendizade, “İran, Rusya ve Orta Asya ülkelerine yük taşımacılığı konusunda önemli rol oynamaktadır. İran veya Irak üzerinden Avrupa'ya yük taşımacılığında yeni ortaklar bulmayı umuyoruz. Kalkınma Yolu Projesi bölge için büyük bir fırsattır.” ifadesini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi nedir?

Irak Ulaştırma Bakanlığı Nisan 2010'da, Büyük Faw Limanından yararlanmak için Faw'dan Suriye ve Türkiye'ye bir demir yolu inşaatı için yatırım tekliflerini kabul ettiğini açıklamıştır. Ayrıca 2014 Mart ayında Irak, bu amaçla Dünya Bankası ile bir anlaşma imzalamıştır. 2015 yılında Pakistan'ın Gwadar Limanının Çin tarafından geliştirilip kiralanmasıyla Irak'ın jeopolitik önemi artmıştır. Çünkü Gwadar’a ulaşan Çin malları, Süveyş Kanalı'ndan geçerek deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak yerine çok daha düşük maliyetle kısa sürede Avrupa'ya varacaktır.