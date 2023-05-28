İran ve Azerbaycan arasında tren taşımacılığı artıyor

İran Demiryolları Şirketinden Gulamhüseyin Veldi, “Son iki ayda Azerbaycan Cumhuriyeti’ne trenle 120 bin 125 ton yük taşındı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81’lik artış olduğunu gösteriyor.” dedi.

Astara-Astara demiryolu hattı, İran demiryollarını Azerbaycan demiryolu sistemine bağlayan Kuzey-Güney projesinin bir parçasıtır. Yolun uzunluğu 10 km - Astara şehrinden İran sınırına ve İran'ın Astara şehrine 2 km uzaklıktadır.

Son günlerde İran ve Rusya, Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) Nedir?

Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demiryollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol.Bu bağlantılar Rusya’nın demiryolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan’a erişimini sağlayacak.

2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. INSTC'ye katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle, Avrasya’nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir.

