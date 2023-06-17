Afrika ülkelerinin liderleri Putin ile görüşmek için St. Petersburg'a gitti

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) Organizasyon Komitesi İcra Sekreteri Anton Kobyakov düzenlediği basın toplantısında, 6 Afrika ülkesinin liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg'a geldiğini belirtti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na150'den fazla üst düzey yetkilinin katıldığını belirten Kobyakov, "Şimdi de 6 Afrika ülkesinin başkanları, Devlet Başkanı Putin’le görüşmek için St. Petersburg'a geldi" dedi.

16 Haziran’da, 7 Afrika ülkesinden oluşan heyet, Kiev'deki görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’ye Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik bir barış planı sunmuştu. Plan, Rus birliklerinin Ukrayna'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği topraklardan çekilmesine ilişkin bir madde içermiyor. Zelenskiy, müzakerelerin ancak birliklerin çekilmesinden sonra mümkün olacağını bir kez daha vurgulamıştı.

Kaynak: Sputnik