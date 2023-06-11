Peskov: Ukrayna'yla müzakereler için hiçbir emare yok

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Peskov, Ukrayna'yla müzakere olasılığına dair açıklama yaptı.

Ukrayna tarafıyla mutabakat için neredeyse hiçbir emare bulunmadığını belirten Kremlin Sözcüsü, diyalog kurulması için dayanıksız bile olsa en ufak bir zemin oluşmadığının altını çizdi.

Kiev rejiminin bu konuda isteksiz ve hazırlıksız olduğunu gördüklerini anlatan Peskov, Ukrayna'nın Batılı patronlarının da müzakerelere izin vermediğini, bundan dolayı müzakereler için hiçbir işaret görmediklerini belirtti.

ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik politikalarını eleştiren Peskov, Rusya'yı çevreleme çizgisinin bu iki ülke için evresel sabit niteliğinde olduğunu ve Moskova'nın çok uzun süredir bu koşullar altında yaşadığını söyledi.