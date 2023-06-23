Cumhurbaşkanı Reisi'nin Latin Amerika ziyaretinin belirleyici etkileri var

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, bugün çeşitli mesele ve olaylarla karşı karşıya olduğumuzu belirterek, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin Latin Amerika'ya yaptığı ziyaretin belirleyici siyasi, kültürel ve ekonomik etkileri ve kazanımları var." dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, ABD'deki düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı'nın bu ziyaret hakkındaki değerlendirmesine atıfta bulunarak şu ifadelerde bulundu:

"Bu kuruluş Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyaretini şöyle değerlendiriyor: İran cumhurbaşkanı Latin Amerika'yı ziyaret etti ama bu ziyaretin stratejik vizyonu farklı. 2023'te Çin, Rusya ve İran ABD'nin nüfuzunu engellemeye çalışıyor ve İran cumhurbaşkanı bu gelişmeyi dikkate alarak bölgeyi ziyaret etti."