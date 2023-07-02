İran’dan Fransa’da çıkan olaylara tepki

Fransa’daki polis güçleri tarafından 17 yaşındaki bir gencin ölmesinin ardından ülkede başlayan protestolara İran'dan tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Geçmişte olduğu gibi, Fransız hükümeti ve polisini, itidale ve şiddetten kaçınmaya ve protestocuların taleplerini dikkate almaya çağırıyoruz." dedi.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

Bazı Avrupa ülkelerinin göçmenlere karşı sergilediği ayrımcı davranışlarını kabul etmekten ve düzeltmekten kaçınması, başta Fransa olmak üzere Avrupa vatandaşları için olumsuz ortam yaratmıştır.

Fransa hükümetinden insan onuru ile ifade özgürlüğü ilkelerine ve vatandaşların barışçıl protesto hakkına saygı duyarak protestoculara karşı şiddete son vermesi beklenir."

Tahran'ın Fransa'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini kaydeden Kenani, Fransa'da yaşayan İran vatandaşları veya buraya seyahat edeceklerin, ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine karşı dikkatli olmalarını istedi.