İran'dan Brezilya ile ilişkileri geliştirme mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira'nın iki ülke ilişkilerinin 120. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesaja cevaben şöyle bir mesaj yayınladı:

"İran ve Brezilya arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için birçok kapasite ve ortak nokta var. İki ülke arasındaki anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi ile bunun gerçekleşmesini temenni ederiz.

Orta Doğu'da İran ve Latin Amerika'da Brezilya, ilişkilerin düzeyini artırma ve her alanda aktif katılımla ikili ve uluslararası kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir merkez olabilirler.

Dostane ilişkilerin güçlendirilmesinde parlamenter ilişkilerin önemli rolü olmasına göre iki ülke parlamentolarının göstermiş olduğu özen ve kapasite ve kabiliyetlerin ışığında, ilişkilerin giderek gelişmesinde tanık olmamızı temenni ederiz."