  1. Siyaset
1 Tem 2023 08:53

Reisi, Cezayirli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Reisi, Cezayirli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasın da dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Reisi ve Rebbun karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Müslüman halkın Bazı batılı ülkelerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretlerine ve Siyonist Rejim'in saldırılarına aktif olarak karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

İran'ın İslam ülkeleri ile ilişkileri geliştirme iradesine vurgu yapan Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ticari ve ekonomik alanlarda daha da gelişmesini temenni etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da İslam kimliğinin savunması gerektiğini ve ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

News Code 1910153

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler