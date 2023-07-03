MİT'ten MOSSAD'ın İstanbul'daki casus şebekesine operasyon

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, MOSSAD'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği haber alma faaliyetlerini aylarca adım adım takip etti.

MOSSAD'ın uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanarak Türkiye'de yaşayan yabancıları takip ettirdiği tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını itiraf etti.

MİT'in elde ettiği bilgilere göre MOSSAD, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti.

MİT ayrıca, MOSSAD'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderdiğini de tespit etti.