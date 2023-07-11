Ahvaz'dan İstanbul'a ilk uçak seferi başladı

İran merkezli Karun Havayolları, ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan eylaletindeki Ahvaz kentinden İstanbul’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Karun Havayolları Genel Müdürü Seyyid Muhammed Mahmudi, Ahvaz'dan İstanbul'a ilk uçak seferinin başladığını belirterek, "Uçağımız Ahvaz Uluslararası Şehit Süleymani Havalimanı’ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 07.00’da havalandı." dedi.

Karun Havayolları Genel Müdürü'nün açıklamasına göre, bu uçuşlar haftanın iki günü (Salı ve Cuma) Ahvaz– İstanbul arasında karşılıklı olarak düzenlenecek.