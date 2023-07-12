Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğinde neden AB kartını açtı?

Hürriyet yazarı Hande Fırat, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zirve öncesi “Önce gelin, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecinde önünü açın” sözlerinin perde arkasını yazdı.

Fırat, Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliği için AB ilişkileri konusunda destek şartı aşamasına nasıl geldiğini aktardı.

Fırat, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin AB konusunu gündeme taşıyacağını zirve öncesi ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a söyledi.

Clinton döneminde de Türkiye’nin AB sürecini destekleyen Blinken, Hakan Fidan’a telefonda aynı desteği yineledi. Blinken-Hakan Fidan görüşmesinin ardından bu kez aynı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden’a verdi.

Biden’ın kısa bir şaşkınlık anından sonra Türkiye’nin politikasını destekleyeceğini söylemesinin ardından yeni yol haritası devreye sokuldu."

Fırat, kaynaklarının "Türkiye, AB’yi yıllardır bekliyor. AB üyesi olan NATO ülkeleri ise İsveç şartını 3 ay bekleyemediler. Türkiye açısından birlikle müzakerelere yeniden başlayacağına ilişkin yol haritasının ortaya konulması ve vize serbestisi üzerinde çalışmak önemli. Bu nedenle NATO’nun resmi sayfasına konulan bildiride bu başlıkların yer alması önemseniyor" dediğini belirtti.