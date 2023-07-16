Hatay'da orman yangını: Alevler evlere sıçradı

Sputnik'in haberine göre, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Hatay Belen’deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" dedi.

Tahliye edildiler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" dedi.

Belen Belediye Başkanı'ndan açıklama

CNN TÜRK canlı yayınında Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, alevlerin 3 eve sıçradığını söyleyerek yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.