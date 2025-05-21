İran: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kınanmalı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu ve Suriye'deki durumla ilgili toplantısında konuştu.

İrevani, ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı hakkında, ''Bu tedbirler, gecikmeli de olsa olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.'' dedi.

Suriye halkının yaşadığı acıların siyasi emellere alet edilmemesi gerektiğini belirten İrevani, ''Tüm tek taraflı yaptırımların tamamen ve koşulsuz olarak kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu hukuka aykırı eylemler Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka aykırıdır.'' ifadesini kullandı.

İrevani, ''Suriye halkı işgal, terör ve ekonomik baskılardan muzdariptir. Suriye'nin geleceğinin, hiçbir dış müdahale veya baskı olmaksızın, sadece Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguluyoruz.'' diye konuştu.

İranlı diplomat, Siyonist İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırılarının kınanması gerektiğini vurguladı.