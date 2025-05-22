İran Ekonomi Bakan Vekili, İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

İran Ekonomi Bakan Vekili Seyyid Rahmetollah Ekremi, gittiği Cezayir’de, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammed Süleyman El-Casir ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, İslam Kalkınma Bankası ile İran arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İran’ın banka karşısındaki taahhütlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirme kararlılığını vurgulayan Ekremi, hükümetin yapıcı ve hedef odaklı bir işbirliği anlayışına sahip olduğunu ifade ederek, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasını önerdi.

El-Casir ise, İran’ın bankanın kurucu üyelerinden ve ana hissedarlarından biri olarak önemli bir role sahip olduğunu belirtti. El-Casir, İran ile yeni bir işbirliği sayfasının açıldığını duyurarak yakın zamanda Tahran’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İki taraf da karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak kalkınma hedeflerine hizmet edecek projelerin desteklenmesi konusunda umutlu olduklarını ifade etti.