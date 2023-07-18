Türkiye'de konut fiyatları yüzde 103.6 arttı

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi Mayıs 2023 istatistiklerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 103,6, reel olarak ise yüzde 45,0 oranında arttı. Türkiye genelinde m2 başına ortalama fiyat 23 bin 573,7 TL olurken, İstanbul'da ise 36 bin 4,6 TL olarak açıklandı.

Dolar bazında İstanbul'da m2 başına ortalama fiyat 1826 dolar, Türkiye'de ise 1195 dolar oldu. 2022 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2016 Eylül'deki zirveyi geride bırakan fiyatlar, rekor serisini 10. aya taşıdı. İstanbul'da ise 6 ay üst üste rekor kırıldı.

Rekor serisinin döviz kurundaki artış nedeniyle haziran ayı rakamlarında bitmesi bekleniyor.

TCMB'nin açıkladığı verilere göre; fiyatların en çok arttığı bölgeler şöyle sıralandı:

Zonguldak, Karabük, Bartın: Yüzde 135

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ: Yüzde 125,5

Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır: Yüzde 120,8