Kuzey Kore lideri, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim ve Şoygu, ziyaret kapsamında yaptıkları görüşmede, ulusal, bölgesel ve uluslararası çerçevede güvenlik ve askeriyeye ilişkin konuları değerlendirdi.

Kim, Şoygu ile birlikte Kuzey Kore'nin yeni silahlarının bulunduğu mühimmat sergisini gezerek yeni nesil silah ve füzeleri inceledi.

Ülkesinin "ulusal güvenlik kalkınma planı kapsamında geliştirdiği" mühimmat hakkında Şoygu'ya bilgi veren Kim, dünya çapında silah geliştirme stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kim ve Şoygu, görüşmeler kapsamında "ulusal savunma ve güvenliğin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin ortak konularda" fikir birliğine vardı.

Şoygu, Kim'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den mektup sundu.

Çin heyeti de Kuzey Kore'yi ziyaret ediyor

Ayrıca, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongcong başkanlığındaki heyet, Kore Savaşı'nda çatışmayı sonra erdiren ateşkes antlaşmasının 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Li başkanlığındaki heyet, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Daire Başkanı Kim Song-nam tarafından karşılandı.

Li de Kim Jong-un'a Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den mektup sundu.

Kirby'den Şoygu'nun ziyaretine ilişkin yorum

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında Şoygu'nun Kuzey Kore ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Kirby, Şoygu'nun ziyaretini "Putin, savunma alanında teminat ve envanter problemi yaşadığının ve ordusunun dezavantajlı olduğunun farkında ve destek bulmaya çalışıyor." sözleriyle yorumladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "önemli bir ortak" olarak kabul ettikleri Kuzey Kore ile ilişkilerin güçleneceğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinde "dönüm noktası" olacağını kaydetmişti.