ABD heyeti ve Taliban temsilcileri Katar'da görüştü

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West başkanlığındaki ABD'li heyet, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'ın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'da Afgan Kadınlar, Kız Çocuklar ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi Rina Amiri ve ABD'nin Afganistan Misyonu Şefi Karen Decker'in de aralarında bulunduğu West’in başkanlığındaki heyetin 30-31 Temmuz'da üst düzey Taliban temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.

AA'nın aktardığına göre açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD'li yetkililer, Taliban'ı Afganistan'da özellikle kadınlar, kız çocuklar ve savunmasız topluluklar için 'kötüye giden' insan haklarını düzeltmeye çağırdı. Gözaltılar, medya baskıları ve dini uygulamalara getirilen sınırlamalarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. ABD, Afgan halkının haklarına saygı duyulması ve seslerinin ülkenin geleceğini şekillendirmesi yönündeki taleplerine desteğini kaydetti."

ABD heyetinin, Afgan ekonomisinin durumunu ve bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları görüşmek üzere Afganistan Merkez Bankası ve Afganistan Maliye Bakanlığı temsilcileriyle de görüştüğü aktarılan açıklamada, "ABD'li yetkililer, 2023'te Afganistan'da düşen enflasyon, ihracat ve ithalattaki büyümeyi gösteren son verileri not aldı ve ekonomik istikrar konularına ilişkin teknik diyaloğa açık olduklarını dile getirdi" denildi.