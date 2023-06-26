Kuzey Kore halkı ABD'yi protesto etti

Reuters'in haberine göre; Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da binlerce kişi, Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında "intikam için savaş" sloganları atarak yürüyüş düzenledi.

Kore Savaşı

25 Haziran 1950'de başlayan savaşta Güney Kore'ye yardım için BM şemsiyesi altında, ABD'nin dışında 15 ülke asker gönderdi. Çin askerleriyse Kuzey Kore'nin yanında savaştı. 3 yıl süren savaş ateşkesle sona erdi, ancak daimi bir barış anlaşması hala imzalanmadı. Bu sebeple iki ülke, teknik olarak hala savaş durdumunda gözüküyor.

Savaşta, Güney Kore'de 40 bin 670'ı BM askeri, 137 bin 899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569, Kuzey Kore'de ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.