  1. Türkiye
31 Tem 2023 09:42

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık İstanbul'da protesto edildi

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık İstanbul'da protesto edildi

Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara tepki göstermek için İstanbul'da protesto gösterisi düzenlendi.

İslam düşmanlığının zirve yaptığı İsveç ve Danimarka'da son zamanlarda artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar arttı.

Dünyanın dört bir yanında bu alçak provokasyonlara tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce insan sokaklara çıktı.

İstanbul'daki duyarlı Müslümanlar da kutsal kitaba sahip çıkmak için dün meydandaydı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık İstanbul'da protesto edildi

"Kur'an'ı al sen de katıl" sloganıyla bir araya gelen vatandaşlar ellerinde kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'le birlikte mitinge katıldı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık İstanbul'da protesto edildi

İsveç Başkonsolosluğu'nu önünde basın açıklaması yapıldı. Sık sık Danimarka, İsveç, ABD ve İsrail karşıtı, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", İslam'a hakaret cezasız kalmaz" şeklinde sloganlar atıldı. 

News Code 1910716

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