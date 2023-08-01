Siyonist İsrail’in enerji devinin internet sitesi hacklendi

Siyonist İsrail'in en büyük petrol rafineri işletmecisi BAZAN Group'un resmi internet sitesi siber saldırıya uğrayarak hacklendi.

Siber saldırı nedeniyle BAZAN web sitesine erişimin kesildiği öğrenildi.

Bu saldırıyı ‘Siber İntikamcılar’ (Cyber Avengers) olarak bilinen hacker grubu üstlenmişti.

BAZAN enerji şirketi, Siyonist rejimin kimya endüstrilerinin Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya ihracatının büyük bir kısmını elinde bulunduran ve Siyonist rejimin en büyük petrokimya şirketlerinden biri.