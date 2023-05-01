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1 May 2023 15:40

Siyonist İsrail'in kurumlarına siber saldırı

Siyonist İsrail'in kurumlarına siber saldırı

İşgal altındaki Filistin topraklarında Hayfa ve Yafa limanlarının internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Arapm medyasına göre, Siyonist İsrail'e ait internet sitelerine saldırı düzenledi.

Haberde, Hayfa ve Yafa limanlarının internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı belirtildi.

"Anonymous Sudan" grubu, İsrail'in kurumlarına ait internet sitelerine yapılan siber saldırıyı üstlendi.

Son günlerde Mossad ile İsrail Ulusal Sigorta Kurumu'nun internet sitelerine düzenlenen siber saldırıyı da' Anonymous Sudan' üstlenmişti.

The Jerusalem Post gazetesinin 4 Nisan'da yayınlanan haberinde, önde gelen üniversitelerin internet sitelerinin 'Anonymous Sudan' adlı bir hacker grubunun siber saldırısına maruz kaldığı belirtilmişti.

News Code 1909011

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