Siyonist İsrail'in kurumlarına siber saldırı

Arapm medyasına göre, Siyonist İsrail'e ait internet sitelerine saldırı düzenledi.
Haberde, Hayfa ve Yafa limanlarının internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı belirtildi.
"Anonymous Sudan" grubu, İsrail'in kurumlarına ait internet sitelerine yapılan siber saldırıyı üstlendi.
Son günlerde Mossad ile İsrail Ulusal Sigorta Kurumu'nun internet sitelerine düzenlenen siber saldırıyı da' Anonymous Sudan' üstlenmişti.
The Jerusalem Post gazetesinin 4 Nisan'da yayınlanan haberinde, önde gelen üniversitelerin internet sitelerinin 'Anonymous Sudan' adlı bir hacker grubunun siber saldırısına maruz kaldığı belirtilmişti.
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