MOSSAD'ın sitesi hacklendi

Arapm medyasına göre, "Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubunun Siyonist Rejim'e ait bir dizi internet sitesine erişimi engellediği belirtildi.

Haberde, erişimi engellenen sitelerden birinin Siyonist İsrail'in gizli casusluk servisi MOSSAD'a ait olduğu kaydedildi.

"Anonymous Sudan" grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kurumlarına ait internet sitelerine yapılan siber saldırıyı üstlendi.

Hacher grubu, İsrail'in sosyal güvenlik kurumunun internet sitesinin de hacklendiğini bildirdi.

Son günlerde Siyonist İsrail’in posta kurumu ile önemli bankalarının internet sitelerinin siber saldırıya maruz kaldığı açıklanmıştı.