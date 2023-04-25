  1. Toplum
25 Nis 2023 10:36

MOSSAD'ın sitesi hacklendi

MOSSAD'ın sitesi hacklendi

"Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubu Siyonist İsrail'e ait internet sitelerine saldırı düzenledi.

Arapm medyasına göre, "Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubunun Siyonist Rejim'e ait bir dizi internet sitesine erişimi engellediği belirtildi.

Haberde, erişimi engellenen sitelerden birinin Siyonist İsrail'in gizli casusluk servisi MOSSAD'a ait olduğu kaydedildi.

"Anonymous Sudan" grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kurumlarına ait internet sitelerine yapılan siber saldırıyı üstlendi.

Hacher grubu, İsrail'in sosyal güvenlik kurumunun internet sitesinin de hacklendiğini bildirdi.

Son günlerde Siyonist İsrail’in posta kurumu ile önemli bankalarının internet sitelerinin siber saldırıya maruz kaldığı açıklanmıştı.

News Code 1908868

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